Truffano un’anziana, fermati dalla Polizia in autostrada. Recuperati preziosi per oltre 125mila euro

La Polizia ha recuperato preziosi per oltre 125 mila euro ed ha denunciato due persone per truffa aggravata ai danni di un’anziana.
A scoprire tutto, gli agenti della Polstrada di Sala Consilina nel corso di un controllo in autostrada di un’auto con a bordo due persone.
Hanno trovato nell’auto uno zaino, ben nascosto, contenente numerosi gioielli in oro, del cui possesso gli occupanti non hanno saputo fornire giustificazioni.
Dalle indagini è emerso che i preziosi erano il frutto di una truffa consumata ai danni di un’anziana a Reggio Calabria. La donna era stata contattata telefonicamente da un sedicente appartenente alle Forze dell’Ordine che le aveva fatto credere di dover verificare i beni di valore custoditi in casa. Una complice si è presentato a casa dell’anziana facendosi consegnare i gioielli custoditi in cassaforte.
I monili sono stati restituiti alla proprietaria.
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