Truffa del finto nipote a Giffoni Sei Casali, anziana consegna monili in oro

Si sono finti carabinieri e sono riusciti a farsi consegnare contanti, oggetti e monili in oro da una donna di 93 anni residente a Prepezzano nel comune di Giffoni Sei Casali.
Sull’episodio – accaduto ieri – indagano i carabinieri.
I truffatori hanno finto di chiamare la donna per chiederle un intervento in aiuto e supporto del nipote, riuscendo a farsi consegnare quanto da lei in possesso per pagare presunte spese legali.
