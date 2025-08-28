Truffa del finto nipote a Giffoni Sei Casali, anziana consegna monili in oro

28/08/2025 Cronaca Nessun commento

Si sono finti carabinieri e sono riusciti a farsi consegnare contanti, oggetti e monili in oro da una donna di 93 anni residente a Prepezzano nel comune di Giffoni Sei Casali.

Sull’episodio – accaduto ieri – indagano i carabinieri.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro Promozione

I truffatori hanno finto di chiamare la donna per chiederle un intervento in aiuto e supporto del nipote, riuscendo a farsi consegnare quanto da lei in possesso per pagare presunte spese legali.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Notizie correlate

Lascia un Commento