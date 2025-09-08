Truffa del finto incidente a Camerota, anziana consegna 14mila euro

Nuovo caso di truffa ai danni di un’anziana.
E’ accaduto a Licusati, nel comune di Camerota.
Due uomini del napoletano, un 24enne e un 32enne, con la scusa del finto incidente capitato ad un familiare, hanno raggirato la donna. Sono arrivati a bordo di una Ford Puma, già segnalata nei giorni scorsi per movimenti sospetti. All’interno dell’auto i carabinieri hanno trovato circa 14mila euro in contanti consegnati dall’anziana. Tutto ha avuto inizio con la telefonata alla vittima per farla spaventare, in cui i truffatori le hanno riferito di un incidente stradale causato dal nipote e che, se non avesse versato del denaro, il familiare sarebbe incorso in problemi giudiziari.
I due truffatori sono stati arrestati.
