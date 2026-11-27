Un uomo di 48 anni è stato arrestato dalla Polizia, a Salerno, per truffa aggravata ai danni di una persona anziana e sostituzione di persona.
E’ stata la vittima, un cittadino ultraottantenne, a contattare il 112, dopo aver ricevuto una telefonata da parte di un uomo qualificatosi falsamente come appartenente alle Forze dell’Ordine. Il truffatore aveva prospettato all’uomo il coinvolgimento della sua auto in una rapina, chiedendogli di consegnare denaro e preziosi ad un incaricato che sarebbe giunto a casa e che avrebbe dovuto effettuare verifiche sulla refurtiva. L’intervento della Polizia ha permesso di bloccare l’uomo presso l’abitazione della vittima.
Il 48enne è stato quindi arrestato e portato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Recuperata la refurtiva costituita da circa 60 grammi di oggetto in oro tra bracciali, collanine e altri preziosi.
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