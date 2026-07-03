Truffa da 160 milioni di euro su bonus edilizi, eseguite sette misure cautelari

03/07/2026 Cronaca Nessun commento
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Sette misure cautelari sono state eseguite dalla Finanza di Salerno nei confronti altrettante persone residenti in provincia di Salerno.

In cinque sono finiti ai domiciliari, uno in carcere. Emesso anche un obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

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I sette sono indagati per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato e la commissione di reati fallimentari e tributari.

Apparterrebbero a due organizzazioni criminali salernitane che avrebbero ideato e gestito un articolato meccanismo per la creazione e monetizzazione di milioni di euro di crediti d’imposta fittizi, attraverso l’indebito utilizzo delle agevolazioni previste dai bonus edilizi, tra cui il Bonus Facciate, il Superbonus 110%, l’Ecobonus e il Sismabonus.

Tra i destinatari, anche professionisti del settore contabile e imprenditori.

L’attività di oggi si inserisce nel filone di indagini dello scorso 17 giugno, con il sequestro di disponibilità per circa 160 milioni di euro.

Individuate operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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