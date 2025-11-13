Truffa alle compagnie assicurative. L’indagine dei carabinieri di Rieti arriva anche a Salerno

Attraverso un complesso sistema di truffe ai danni di diverse compagnie assicurative, 17 persone, denunciate in stato di libertà dai Carabinieri di Cantalice (Rieti), dovranno rispondere di vari reati per aver denunciato 26 falsi incidenti stradali, per un danno economico stimato in circa 200mila euro a carico delle stesse compagnie coinvolte.
I denunciati, residenti tra le province di Rieti, Roma e Salerno, sono ritenuti responsabili di truffa, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e sostituzione di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo operava attraverso una rete ben strutturata di professionisti e intermediari che, simulando incidenti stradali mai avvenuti o gonfiando sinistri realmente accaduti, riuscivano a ottenere indebiti risarcimenti economici dalle compagnie assicurative.
Le indagini sono partite nel 2021 indagando su 6 sinistri sospetti avvenuti in provincia di Rieti e poi risultati in parte completamente inventati.
