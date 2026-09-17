Truffa all’Asl Salerno, la Finanza sequestra somme per 900 mila euro. Il punto con Il Mattino di Salerno

Rimborsi dall’Asl di Salerno per costi mai sostenuti. Per questo la Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo di circa 900mila euro ed una misura cautelare interdittiva della durata di 12 mesi, nei confronti del legale rappresentante di un’associazione di volontariato attiva nell’assistenza sanitaria, indagato per truffa continuata aggravata ai danni dell’Asl di Salerno.
Tra il 2020 e il 2023 l’associazione avrebbe ottenuto rimborsi per costi che non sarebbero mai stati sostenuti nell’ambito del servizio di trasporto di emergenza-urgenza 118. Le indagini avrebbero inoltre consentito di bloccare un ulteriore tentativo di frode relativo al 2024, per un importo complessivo di oltre 500mila euro. Questa mattina, ne abbiamo parlato con la collega del Mattino di Salerno, Viviana De Vita.
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Viviana De Vita su truffa all’Asl Sa
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