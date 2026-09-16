Truffa alla Asl di Salerno. Misura cautelare e sequestro nei confronti del responsabile di un’associazione di volontariato

Aveva ottenuto dalla Asl di Salerno quasi un milione di euro a titolo di rimborso per interventi di soccorso sul territorio. Gli investigatori della Guardia di Finanza però hanno scoperto che quegli interventi, oltre 3500, non erano mai stati eseguiti. E’ accaduto tra il 2020 e il 2023.
Oggi, i Finanzieri di Salerno hanno dato esecuzione all’applicazione di una misura cautelare interdittiva con il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi per un anno e il sequestro preventivo di oltre 900mila euro nei confronti del legale rappresentante di un’associazione di volontariato del salernitano nel settore dell’assistenza sanitaria. L’uomo è indagato per truffa continuata aggravata ai danni dell’ASL di Salerno, da cui aveva ricevuto in affidamento il servizio di trasporto emergenza-urgenza 118. L’indagato, avrebbe studiato un sistema fraudolento attraverso cui riusciva ad ottenere rimborsi per costi in realtà mai sostenuti per l’esecuzione del servizio di trasporto emergenza-urgenza 118, presentando documenti falsi o spese già richieste e rimborsate da altri Distretti Sanitari del territorio provinciale.
Nel fascicolo, anche documentazione emessa da associazioni e cooperative, rappresentate da altri ma di fatto gestite direttamente dall’indagato. L’associazione aveva presentato la richiesta di rimborso anche per il 2024 per oltre 500mila euro. La frode è stata bloccata proprio dalle indagini in corso.
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