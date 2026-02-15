Trovato senza vita Paolo Di Domenico scomparso da Cava de’ Tirreni dal 7 febbraio

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del 70enne Paolo Di Domenico scomparso da Cava de’ Tirreni dallo scorso 7 febbraio.
Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato in un canalone nella frazione Passiano, in via Ernesto Di Marino.
Le operazioni di ricerca, nei giorni scorsi, avevano visto impegnati il Soccorso Alpino e Speleologico, la Protezione Civile e diverse squadre di volontariato, anche con droni e aeromobili a pilotaggio remoto per sorvolare le aree più difficili da raggiungere.
Dal sindaco Servalli e dall’amministrazione comunale, le condoglianze ai figli Daniela e Vincenzo e a tutta la famiglia.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.