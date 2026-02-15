Trovato senza vita Paolo Di Domenico scomparso da Cava de’ Tirreni dal 7 febbraio

15/02/2026 Cronaca Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del 70enne Paolo Di Domenico scomparso da Cava de’ Tirreni dallo scorso 7 febbraio.

Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato in un canalone nella frazione Passiano, in via Ernesto Di Marino.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Le operazioni di ricerca, nei giorni scorsi, avevano visto impegnati il Soccorso Alpino e Speleologico, la Protezione Civile e diverse squadre di volontariato, anche con droni e aeromobili a pilotaggio remoto per sorvolare le aree più difficili da raggiungere.

Dal sindaco Servalli e dall’amministrazione comunale, le condoglianze ai figli Daniela e Vincenzo e a tutta la famiglia.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Lascia un Commento