Trovato senza vita in un sentiero a Scala. La vittima è un 67enne del posto

08/09/2026 Cronaca Nessun commento
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Indagini in corso a Scala, in Costiera Amalfitana, dove, questa mattina, un uomo di 67 anni, residente in zona, è stato trovato senza vita in località Monte di Pontone.

L’uomo, celibe, si era allontanato da casa senza preavviso. Il corpo è stato trovato riverso su un sentiero, sul selciato alla base di una scalinata che avrebbe percorso in discesa. Sul corpo non sarebbero stati rilevati segni riconducibili a violenza. L’uomo era senza vestiti, ad eccezione degli slip. Avrebbe inoltre stretto in una mano una delle due ciabatte che indossava.

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Restano da chiarire le circostanze della morte. Potrebbe aver deciso di avventurarsi da solo nella zona, cadendo, poi, per svariati metri.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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