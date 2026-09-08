Trovato senza vita in un sentiero a Scala. La vittima è un 67enne del posto

Indagini in corso a Scala, in Costiera Amalfitana, dove, questa mattina, un uomo di 67 anni, residente in zona, è stato trovato senza vita in località Monte di Pontone.
L’uomo, celibe, si era allontanato da casa senza preavviso. Il corpo è stato trovato riverso su un sentiero, sul selciato alla base di una scalinata che avrebbe percorso in discesa. Sul corpo non sarebbero stati rilevati segni riconducibili a violenza. L’uomo era senza vestiti, ad eccezione degli slip. Avrebbe inoltre stretto in una mano una delle due ciabatte che indossava.
Restano da chiarire le circostanze della morte. Potrebbe aver deciso di avventurarsi da solo nella zona, cadendo, poi, per svariati metri.
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