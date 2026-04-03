Tribunale di Vallo della Lucania a rischio chiusura, l’allarme degli avvocati. Parla l’avv. Federica Schiavo (AIGA)

Gli avvocati del foro di Vallo della Lucania scendono in campo contro le ipotesi di revisione della geografia giudiziaria che minacciano la sopravvivenza del Tribunale cilentano.
Attraverso un comunicato congiunto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, la Camera Penale e l’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) hanno manifestato dissenso rispetto a possibili accorpamenti o soppressioni che colpirebbero il presidio giudiziario di Vallo della Lucania. La classe forense evidenzia come il Tribunale vallese non sia un semplice ufficio burocratico, ma un pilastro essenziale di legalità per un territorio che, per caratteristiche geografiche e socio-economiche, necessita di una giustizia di prossimità. La chiusura determinerebbe conseguenze gravi e immediate per la cittadinanza.
La questione si è presentata a seguito di una proposta avanzata al Governo dai magistrati dell’Anm per risolvere i problemi della giustizia. La proposta che passa per l’assunzione di cinquemila nuove toghe in 5 anni e dalla chiusura dei piccoli uffici giudiziari per fermare il blocco dei processi. Chiusura di tutti gli uffici che dispongono di meno di 10 pubblici ministeri e 30 giudici. Ridisegnare la mappa dei tribunali significa concentrare le forze dove la domanda di giustizia è più alta, per eliminare sprechi e ritardi accumulati.
Secondo gli avvocati di Vallo della Lucania, una eventuale soppressione provocherebbe un grave vulnus al diritto di accesso alla giustizia, allontanando le istituzioni dai cittadini e sovraccaricando ulteriormente uffici giudiziari già in stato di congestione. Questa mattina abbiamo raccolto l’allarme in diretta dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, rappresentata dalla vice presidente della sezione di Vallo, Federica Schiavo
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Federica Schiavo su rischio chiusura tribunale Vallo della Lucania
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