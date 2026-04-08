Tregua USA-IRAN, in attesa della fine del conflitto aziende e famiglie soffrono per il caro carburante. Il punto con Antonio Costantino

08/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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In questo mercoledì 8 aprile ci siamo svegliati con la notizia della tregua di due settimane che Stati Uniti e Iran hanno raggiunto per cercare di concludere i negoziati e porre fine, si spera, definitivamente alla guerra. Lo stretto di Hormuz, arteria cruciale per il commercio globale di petrolio e gas, è stato di fatto bloccato dall’Iran, causando un forte aumento dei prezzi del petrolio.

Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che il transito attraverso lo stretto sarà possibile in sicurezza per due settimane. Questa mattina, il prezzo del petrolio è già calato drasticamente.

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In questo mese e più di guerra però le conseguenze negative per la nostra economia e le famiglie sono state avvertite pesantemente a causa dell’aumento del prezzo del carburante. Questa mattina, abbiamo fatto il punto con l’imprenditore agricolo Antonio Costantino, presidente di Confagricoltura di Salerno.
Ascolta
Antonio Costantino su costi della guerra per agricoltura locale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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