Tre aziende sanitarie del sud insieme per il diritto alla salute, le parole del direttore della Asl di Salerno

E’ stato sottoscritto questa mattina a Salerno, presso il Circolo Canottieri Irno, dalle Azienda Sanitarie Locali di Salerno, Matera e Brindisi, un protocollo di collaborazione, cooperazione e consultazione, finalizzato al rafforzamento della Sanità Pubblica del Mezzogiorno.
Le tre aziende, allocate in territori che condividono anche uguali problematiche, interagiranno costantemente per eliminare alcuni ostacoli per l’espletamento del diritto alla salute, in primis le liste d’attesa.
Al microfono di Alessandro Mazzaro, il direttore generale della Asl di Salerno, Gennaro Sosto
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protocollo Asl
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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