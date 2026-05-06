Tre aziende sanitarie del sud insieme per il diritto alla salute, le parole del direttore della Asl di Salerno

06/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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E’ stato sottoscritto questa mattina a Salerno, presso il Circolo Canottieri Irno, dalle Azienda Sanitarie Locali di Salerno, Matera e Brindisi, un protocollo di collaborazione, cooperazione e consultazione, finalizzato al rafforzamento della Sanità Pubblica del Mezzogiorno.
Le tre aziende, allocate in territori che condividono anche uguali problematiche, interagiranno costantemente per eliminare alcuni ostacoli per l’espletamento del diritto alla salute, in primis le liste d’attesa. 

Al microfono di Alessandro Mazzaro, il direttore generale della Asl di Salerno, Gennaro Sosto

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protocollo Asl
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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