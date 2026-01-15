Tre furti in abitazione a Salerno, fermata banda di georgiani

15/01/2026 Cronaca Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Sarebbero gli autori di tre furti in appartamento compiuti a Salerno nell’ultimo mese i quattro cittadini georgiani fermati mercoledì dalla Polizia in città. Tre di loro sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per furto, mentre il quarto è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I quattro uomini sono stati intercettati e sottoposti a controllo nei pressi di un condominio in via Parmenide. Uno di loro, nel tentativo di sottrarsi al controllo, è scappato innescando una colluttazione con un agente che ha riportato una frattura di una mano con prognosi di 30 giorni. La perquisizione effettuata sul posto ha consentito di trovare nella loro auto una collana di perle, grimaldelli e oggetti atti allo scasso. Sono stati tutti portati nel carcere di Salerno in attesa della convalida. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento