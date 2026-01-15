Tre furti in abitazione a Salerno, fermata banda di georgiani

Sarebbero gli autori di tre furti in appartamento compiuti a Salerno nell’ultimo mese i quattro cittadini georgiani fermati mercoledì dalla Polizia in città. Tre di loro sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per furto, mentre il quarto è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.
I quattro uomini sono stati intercettati e sottoposti a controllo nei pressi di un condominio in via Parmenide. Uno di loro, nel tentativo di sottrarsi al controllo, è scappato innescando una colluttazione con un agente che ha riportato una frattura di una mano con prognosi di 30 giorni. La perquisizione effettuata sul posto ha consentito di trovare nella loro auto una collana di perle, grimaldelli e oggetti atti allo scasso. Sono stati tutti portati nel carcere di Salerno in attesa della convalida.
