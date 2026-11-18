“Ad Angri, Serre e Castel San Giorgio. Le tragiche vicende che, nelle ultime ore, nel nostro territorio, hanno spezzato la vita di tre donne, con storie e cammini familiari diversi, ma accomunate dallo stesso, straziante epilogo, feriscono nel profondo il cuore di tutta la nostra comunità”. Sono le parole dell’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Andrea Bellandi, a seguito dell’uccisione di tre donne nell’arco di 24 ore nel Salernitano. Secondo l’arcivescovo tutti siamo chiamati a prenderci cura gli uni degli altri, educando al rispetto, all’ascolto e alla mitezza nelle nostre famiglie, nelle scuole e negli ambienti ecclesiali. Un appello poi a tutte le parrocchie che abbiano porte sempre aperte e si confermino riferimenti accoglienti presso cui trovare comprensione, aiuto e conforto.
Partendo dalle parole dell’arcivescovo abbiamo voluto fare una riflessione su questi gravissimi fatti con chi si occupa di donne vittime di violenze. Abbiamo ospitato in diretta la dottoressa Erminia Maiorino, responsabile del Centro antiviolenza Anna Borsa, di Pontecagnano Faiano, per l’associazione Differenza Donna.
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Erminia Maiorino su tre donne uccise in 24 ore
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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