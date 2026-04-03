Tre DMO sul territorio, ma non quella del Parco del Cilento. Il punto con il presidente Coccorullo

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni non ha aderito, ad oggi, a nessuna delle tre DMO presentate.
Intanto è in corso la raccolta delle adesioni alla proposta di Patto di Destinazione della Destination Management Organization (DMO) “Cilento e Vallo di Diano”. L’iniziativa, promossa dal Comitato Promotore costituito lo scorso 26 marzo presso la Sala Giunta della Provincia di Salerno, è finalizzata al riconoscimento della DMO da parte della Regione Campania, in attuazione delle Linee Guida approvate con delibera di Giunta Regionale n. 769 del 27 dicembre 2024. Un processo che non trova la condivisione del Parco. E’ il presidente del Parco a spiegare cosa è successo dopo che lo stesso Ente si era reso disponibile al coordinamento territoriale di una DMO per l’intera area protetta. Lo ha fatto oggi in diretta su Radio Alfa. Ecco l’intervista al Presidente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccorullo
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Coccorullo su DMO
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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