Tre centenari votano in provincia di Salerno. Il caso di zio Attilio, di Ottati, che non ha saltato un appuntamento elettorale

24/11/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

“Andiamo a votare”, l’appello dei centenari del salernitano.

A Eboli, Vito Iula, 102 anni, ieri si è presentato nella sezione elettorale per esprimere il suo voto.  
Nel Cilento, due uomini di cento anni hanno scelto di recarsi alle urne per testimoniare, ancora una volta, il valore irrinunciabile della democrazia.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Ad Aquara, Carmine Luciano, centenario ed ex carabiniere, padre di Vincenzo Luciano, presidente dell’Uncem Campania, che ha voluto raccontare il gesto del padre come esempio di attaccamento alle istituzioni. 

Una seconda storia arriva da Ottati, dove Attilio Capozzoli, anche lui centenario, che con la sua presenza ieri al seggio ha ricordato alla comunità che votare non è una formalità, ma un atto di responsabilità. La sua figura, rispettata e amata, è diventata per molti un simbolo di partecipazione e senso civico.
“Non è mai mancato a nessuna elezione” ha confermato in diretta a Radio Alfa, il sindaco d Elio Guadagno 

Ascolta
centenari al voto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento