Tre centenari votano in provincia di Salerno. Il caso di zio Attilio, di Ottati, che non ha saltato un appuntamento elettorale

“Andiamo a votare”, l’appello dei centenari del salernitano.
A Eboli, Vito Iula, 102 anni, ieri si è presentato nella sezione elettorale per esprimere il suo voto.
Nel Cilento, due uomini di cento anni hanno scelto di recarsi alle urne per testimoniare, ancora una volta, il valore irrinunciabile della democrazia.
Ad Aquara, Carmine Luciano, centenario ed ex carabiniere, padre di Vincenzo Luciano, presidente dell’Uncem Campania, che ha voluto raccontare il gesto del padre come esempio di attaccamento alle istituzioni.
Una seconda storia arriva da Ottati, dove Attilio Capozzoli, anche lui centenario, che con la sua presenza ieri al seggio ha ricordato alla comunità che votare non è una formalità, ma un atto di responsabilità. La sua figura, rispettata e amata, è diventata per molti un simbolo di partecipazione e senso civico.
“Non è mai mancato a nessuna elezione” ha confermato in diretta a Radio Alfa, il sindaco d Elio Guadagno
