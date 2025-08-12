Travolto da pino nel campus di Fisciano, Carmine Fiorillo torna a casa dopo nove mesi

Carmine Fiorillo è tornato a casa.
Il ragazzo, originario di Eboli, il 30 novembre dello scorso anno, era stato travolto da un grosso pino mentre, con due amici stava andando alla mensa del campus di Fisciano dell’Università.
Le sue condizioni apparvero gravissime sin da subito tanto che si pensò che fosse impossibile salvarlo. Prima i sanitari del Ruggi e poi quelli di una struttura specializzata in terapie neurologiche, ad Imola, hanno consentito a Carmine, 25 anni, fnalmente di tornare a casa.
Il percorso di recupero è ancora lungo ma le sue condizioni di salute fanno ben sperare che poco alla volta, la situazione vada verso un rapido miglioramento. Al momento in cui Carmine lascò il Ruggi, la sua famiglia scrisse una toccante lettera di ringraziamento ai medici che avevano consentito “il miracolo”.
“Carmine ha promesso di impegnarsi al massimo nella terapia riabilitativa sia per raggiungere l’obiettivo di un completo recupero fisico ma anche per non vanificare tutto il vostro impegno e lavoro – era scritto – Il desiderio di Carmine? Venire quanto prima in Reparto – rimesso in piedi dalla riabilitazione – per festeggiare insieme con voi”
