Travolto in bici sulla Statale 18 ad Eboli, muore 20enne africano

04/02/2026 Cronaca Nessun commento
Indagini in corso dopo l’incidente costato la vita, ieri sera, ad un 20enne di origini africane, in località Tavernanova, a Santa Cecilia di Eboli, lungo la Statale 18.

La vittima era in sella alla sua bici elettrica quando sarebbe stato travolto da un’auto pirata e sbalzato fuori dalla carreggiata. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare l’automobilista che lo ha travolto.

