Travolto in bici sulla Statale 18 ad Eboli, muore 20enne africano

Indagini in corso dopo l’incidente costato la vita, ieri sera, ad un 20enne di origini africane, in località Tavernanova, a Santa Cecilia di Eboli, lungo la Statale 18.
La vittima era in sella alla sua bici elettrica quando sarebbe stato travolto da un’auto pirata e sbalzato fuori dalla carreggiata. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare l’automobilista che lo ha travolto.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.