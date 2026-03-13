Travolto dal trattore nelle campagna di San Giovanni a Piro, muore 81enne

Incidente mortale nelle campagne di “Bosco”, frazione del comune di San Giovanni a Piro, dove un 81enne ha perso la vita.
Secondo una prima ricostruzione l’anziano sarebbe stato travolto da un trattore. I soccorsi sono scattati in ritardo dal momento che la vittima era da sola.
L’ottantunenne è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, per poi essere trasferito al “Ruggi” di Salerno.
Nonostante i disperati tentativi dei medici, però, per l’anziano agricoltore non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate, l’ottantunenne è deceduto all’ospedale di Salerno.
