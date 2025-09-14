Travolto in bici da un’auto, muore 84enne di San Marzano sul Sarno

14/09/2025 Cronaca Nessun commento
Tragedia ieri pomeriggio, a San Marzano sul Sarno, dove un uomo di 84 anni del posto ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto mentre era in sella alla bicicletta.

Alla guida della vettura, un 55enne di San Marzano sul Sarno.

L’84enne è deceduto dopo essere stato trasportato dal 118, in codice rosso, all’ospedale Villa Malta di Sarno.

Sulla dinamica indagano i carabinieri.

Sia l’auto che la bicicletta sono stati sequestrati, la salma dell’84enne resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

