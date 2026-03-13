Travolta da un’auto alla fermata del bus ad Eboli, muore una donna

Tragedia questa mattina ad Eboli in località Santa Cecilia, poco dopo le 9, sulla Statale 18, dove una donna di circa trent’anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’auto mentre era alla fermata dell’autobus.
Secondo le prime ricostruzioni, una donna alla guida di una Fiat 500 avrebbe perso il controllo del veicolo, forse a causa di un malore. L’auto ha sbandato finendo fuori strada e colpendo in pieno la ragazza che era alla fermata del bus.
Alcuni passanti hanno allertato il 118 giunto sul posto con un’ambulanza, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.
I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.
Sotto shock la conducente dell’auto.
Pochi minuti dopo, si è verificato un secondo investimento a breve distanza. Un’altra donna è stata colpita da un veicolo in transito. Per fortuna avrebbe riportato lievi ferite.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.