Trasporto turistico, Federnoleggio Campania apprezza le modifiche alla legge regionale. Il parere di Antonio Paone

Confesercenti e Federnoleggio Campania hanno espresso totale approvazione per le modifiche apportate dal Consiglio regionale alla legge del 2024 che ha eliminato le “zone grigie” che favorivano l’abusivismo da parte di finti servizi navetta e trasporti non autorizzati legati alle agenzie di viaggio.
Si pone fine in questo modo alla concorrenza sleale nei trasporti turistici in Campania. Secondo le associazioni, si mette ordine in un mercato che le asimmetrie normative avevano trasformato in un terreno dove chiunque poteva fare tutto.
Con le modifiche approvate le strutture ricettive potranno continuare ad accompagnare i propri clienti, a titolo di cortesia, utilizzando veicoli intestati alla struttura stessa. Le agenzie di viaggio, quando il pacchetto turistico venduto comprende un servizio di trasporto, dovranno invece rivolgersi obbligatoriamente a vettori autorizzati allo svolgimento di tale attività, nell’interesse e a tutela della sicurezza dei passeggeri trasportati. Ora spetta alle Forze dell’ordine – sottolineano Confesercenti e Federnoleggio – far rispettare la normativa con rigore: è indispensabile per tutelare gli operatori onesti e proteggere i turisti. Per saperne di più, questa mattina, abbiamo ospitato in diretta il presidente di Federnoleggio Campania-Molise, Antonio Paone.
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Antonio Paone su legge trasporto turistico
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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