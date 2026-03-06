Trasporto pubblico locale in sciopero in Campania. Proclamato dai sindacati contro le aggressioni. Il punto con Gerardo Arpino

E’ in corso lo sciopero di quattro ore del trasporto pubblico locale in Campania, indetto dai sindacati FILT-CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISAL.
E’ stato proclamato d’urgenza come forma di protesta contro le continue aggressioni che si verificano sui mezzi di trasporto. A rischio l’incolumità del personale ma anche dei passeggeri. I lavoratori di Sita Sud incrociano le braccia dalle 9 alle 13, mentre quelli di Busitalia dalle 8.30 alle 12.30. Durante lo sciopero i servizi di trasporto potrebbero non essere garantiti.
Abbiamo fatto il punto con il segretario provinciale della Filt-Cgil Salerno, Gerardo Arpino. Con lui in diretta abbiamo fatto una riflessione sul rincaro del prezzo del carburante a pochi giorni dall’esplosione della guerra in Iran.
Ascolta
Gerardo Arpino su sciopero trasporto locale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
