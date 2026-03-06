Trasporto pubblico locale in sciopero in Campania. Proclamato dai sindacati contro le aggressioni. Il punto con Gerardo Arpino

06/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
E’ in corso lo sciopero di quattro ore del trasporto pubblico locale in Campania, indetto dai sindacati FILT-CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISAL.

E’ stato proclamato d’urgenza come forma di protesta contro le continue aggressioni che si verificano sui mezzi di trasporto. A rischio l’incolumità del personale ma anche dei passeggeri. I lavoratori di Sita Sud incrociano le braccia dalle 9 alle 13, mentre quelli di Busitalia dalle 8.30 alle 12.30. Durante lo sciopero i servizi di trasporto potrebbero non essere garantiti.

Abbiamo fatto il punto con il segretario provinciale della Filt-Cgil Salerno, Gerardo Arpino. Con lui in diretta abbiamo fatto una riflessione sul rincaro del prezzo del carburante a pochi giorni dall’esplosione della guerra in Iran.
Gerardo Arpino su sciopero trasporto locale
AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

