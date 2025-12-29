Trasporto pubblico, disagi sulla tratta Avellino-Salerno. A Radio Alfa la denuncia del Codacons

Disagi pesanti per gli utenti del trasporto pubblico sulla tratta Avellino-Salerno.
Il CODACONS Campania ha annunciato una formale diffida nei confronti di Busitalia e Sita Sud a seguito della decisione di sospendere, nei giorni lavorativi del 29 e 30 dicembre 2025, tutte le corse dirette tra i due capoluoghi. Secondo l’associazione dei consumatori, la soppressione dei collegamenti – motivata dalla chiusura delle scuole e dell’Università – non tiene conto delle esigenze dei numerosi lavoratori pendolari che ogni giorno utilizzano il servizio per raggiungere la città di Salerno. Le tratte rimaste operative risultano, infatti, insufficienti e concentrate in fasce orarie ristrette, con effetti pesantemente negativi su dipendenti, lavoratrici e famiglie. Il CODACONS sottolinea come la criticità dei collegamenti non sia un fenomeno isolato: anche in condizioni ordinarie, le corse sarebbero poche e non adeguatamente garantite, configurando una problematica ormai strutturale. Duro l’intervento del presidente regionale, Avv. Matteo Marchetti, oggi in diretta su Radio Alfa
