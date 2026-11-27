Cinque nuovi autobus entrano nella flotta di Busitalia Campania, societa’ di Trenitalia (Gruppo Fs), e saranno impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale nella provincia di Salerno.
E’ un ulteriore passo nel percorso di rinnovo della flotta. I nuovi mezzi, che sostituiranno autobus diesel Euro IV, sono dotati di motorizzazione Euro VI di ultima generazione e saranno alimentati con HVO, biocarburante di origine rinnovabile che permette di contenere le emissioni in atmosfera.
Gli autobus dispongono di sistemi di sicurezza attiva e passiva a tutela di passeggeri e conducenti e, grazie alle dimensioni e alle caratteristiche di manovrabilita’, sono particolarmente adatti anche ai percorsi piu’ impegnativi del territorio salernitano.
Gli allestimenti sono stati pensati per garantire maggiore comfort durante gli spostamenti quotidiani.
Le tecnologie di bordo permettono inoltre il monitoraggio dei mezzi e supportano la gestione del servizio e l’informazione ai viaggiatori.
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