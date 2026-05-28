Trasporto in crisi, mancano autisti. Il punto con il segretario della Fit-Cisl Salerno, Diego Corace

Secondo le indagini delle associazioni di categoria, in Italia mancano 10mila autisti per il trasporto passeggeri e 20mila per il trasporto merci.
E il quadro – complici la perdita di appeal della professione e la crisi demografica – sembra destinato a peggiorare. Secondo le stime, infatti, la situazione è allarmante: l’età media degli autisti di trasporto merci è di 47 anni e il 5% di loro ha meno di 25 anni, mentre quella dei conducenti di trasporto passeggeri è di 50 anni e solo il 3% è under 25.
Abbiamo approfondito la questione in diretta con il segretario della Fit-Cisl Salerno, Diego Corace
Ascolta
Corace su trasporto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.