Trasporti, scuole aperte e autobus sovraffollati. La denuncia di Gerardo Arpino dipartimento mobilità Cgil

17/09/2026 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Trasporti, scuole aperte e autobus sovraffollati. La denuncia di Gerardo Arpino dipartimento mobilità Cgil.

Con la riapertura delle scuole, la Filt-Cgil di Salerno denuncia la presenza di autobus sovraffollati, fermate congestionate, concentrazione della domanda nelle stesse fasce orarie, sovrapposizione degli orari d’ingresso e d’uscita di più istituti e, in alcuni casi, corse concentrate sulle stesse direttrici, alle quali seguono lunghi intervalli privi di collegamenti adeguati. A tutto questo si aggiungono il traffico, i ritardi e il mancato coordinamento tra gli orari scolastici e quelli del trasporto pubblico. Ne abbiamo parlato con Gerado Arpino, Dipartimento mobilità della Cgil
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Arpino su TPL
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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