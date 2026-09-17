Trasporti, scuole aperte e autobus sovraffollati. La denuncia di Gerardo Arpino dipartimento mobilità Cgil.
Con la riapertura delle scuole, la Filt-Cgil di Salerno denuncia la presenza di autobus sovraffollati, fermate congestionate, concentrazione della domanda nelle stesse fasce orarie, sovrapposizione degli orari d’ingresso e d’uscita di più istituti e, in alcuni casi, corse concentrate sulle stesse direttrici, alle quali seguono lunghi intervalli privi di collegamenti adeguati. A tutto questo si aggiungono il traffico, i ritardi e il mancato coordinamento tra gli orari scolastici e quelli del trasporto pubblico. Ne abbiamo parlato con Gerado Arpino, Dipartimento mobilità della Cgil
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Arpino su TPL
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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