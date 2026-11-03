Trasporti, promosso il piano straordinario di collegamenti con l’aeroporto di Salerno. Il parere di Diego Corace (Fit-Cisl)

Promosso, in questi prime giornate, il piano straordinario di Busitalia, per assicurare i collegamenti con l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento. Il servizio è stato potenziato, per far fronte alla chiusura temporanea dello scalo di Napoli-Capodichino, interessato da lavori per tutto il mese di novembre.
Stando ai primi dati, il servizio sta rispondendo alle esigenze dei viaggiatori senza registrare disagi, assicurando la continuità dei collegamenti con lo scalo salernitano in una fase caratterizzata da un incremento dell’operatività aeroportuale. Il potenziamento dei trasporti rappresenta un tassello importante per gestire il trasferimento dei voli e dei passeggeri durante il periodo di chiusura di Capodichino, agevolando gli spostamenti tra l’aeroporto di Salerno e i principali centri di collegamento del territorio. Con il segretario provinciale della Fit-Cisl Salerno, Diego Corace, abbiamo fatto il punto su questo piano ma anche sul trasporto pubblico più in generale.
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Diego Corace su collegamenti aeroporto
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