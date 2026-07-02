Trasformavano pistole a salve in armi “vere”, in carcere quattro persone.

Trasformavano le pistole a salve in comuni armi da sparo, pronte per essere vendute. Lo hanno scoperto i Carabinieri di Salerno che, nella provincia di Salerno e Savona, hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto in carcere nei confronti di quattro persone, per alterazione, fabbricazione e detenzione di armi e munizioni clandestine in concorso.
L’organizzazione aveva come principale attività la trasformazione di pistole a salve modello 84 in armi perfettamente funzionanti, idonee all’esplosione di munizionamento per arma comune da sparo, e alla loro successiva commercializzazione.
Ognuna delle quattro persone svolgeva compiti precisi. Uno acquistava le pistole a salve presso diverse armerie della provincia di Salerno, provvedendo alla loro modifica sostituendo le canne originali con manufatti in acciaio appositamente realizzati. Assemblava poi bossoli, ogive e polvere da sparo con un macchinario appositamente predisposto. Un secondo, tornitore e titolare di un’officina, realizzava le canne “boccole” e silenziatori secondo precise caratteristiche richieste dal primo soggetto; un terzo curava i contatti con gli acquirenti. L’ultimo, invece, si occupava del reperimento del munizionamento. Durante perquisizioni nei confronti di nove soggetti, sono stati scoperti 2 fucili monocanna, 2 fucili clandestini, 1 pistola clandestina modificata e circa 2000 munizioni. In questo caso, sono state arrestate altre tre persone che, tra l’altro, erano in possesso anche di cocaina
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