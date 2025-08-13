Trascinati dalla corrente su un sup, soccorsi tre bambini a Vietri sul Mare

Paura ieri pomeriggio al largo di Vietri sul Mare, dove tre bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera di Salerno dopo essere rimasti alla deriva con un Sup, una variante del surf in cui si sta in piedi.
L’allarme è scattato intorno alle 17.30, quando un improvviso peggioramento delle condizioni meteomarine, con vento in rinforzo e corrente sostenuta, ha spinto la tavola verso il largo mentre i piccoli si trovavano poco distanti dalla costa.
La sala operativa della Guardia Costiera ha disposto l’uscita di una motovedetta che ha individuato il SUP, ma i bambini erano già riusciti a raggiungere a nuoto la spiaggia dello Scoglione, inaccessibile ai mezzi della Guardia Costiera. Per completare il recupero, è stato utilizzato un natante messo a disposizione da uno stabilimento balneare vicino.
I tre bambini sono stati trasbordati sulla motovedetta e riportati a terra in buone condizioni di salute.
