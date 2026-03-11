Transito di un convoglio eccezionale. Attive nella notte temporanee limitazioni alla circolazione lungo la A2

Per consentire il transito di un convoglio eccezionale saranno attive temporanee limitazioni alla circolazione lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” e sulla A2 Diramazione Napoli, nel territorio della provincia di Salerno.
Il convoglio trasporterà un rotore con dimensioni pari a 29,57 metri di lunghezza, 3,30 metri di larghezza e peso complessivo di circa 164 tonnellate. Dalle 23:30 di questa sera fino alle 5 di domani sarà disposto il rallentamento del traffico con Safety Car dallo svincolo di Fisciano con blocchi temporanei della circolazione in prossimità dei viadotti. In particolare sono previste chiusure temporanee degli ingressi in A2 agli svincoli di Fisciano, Lancusi e Baronissi, oltre alla chiusura della rampa di immissione dell’area di servizio Baronissi Est, della diramazione per Napoli ai veicoli provenienti da Reggio Calabria e della rampa di immissione Salerno Est/Fratte in direzione Napoli.
Le operazioni prevedono anche il monitoraggio sui viadotti Sava, Spinacavallo, Cologna, Spetrini, Ponte S.C., Medaglie d’Oro, Calenda e Cernicchiara.
