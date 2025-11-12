Tramonti, comune promuove campagna per ridurre i pesticidi 

12/11/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

A Tramonti, polmone verde della Costiera Amalfitana, l’amministrazione comunale ha inteso limitare l’uso di pesticidi, per tutelare l’ambiente e i prodotti agricoli del posto. 

Nel rispetto delle direttive europee e nazionali in materia di tutela ambientale, l’ente ha formalmente rinnovato il proprio impegno per un uso consapevole dei fitofarmaci e dei diserbanti, e con delibera di consiglio comunale, approvata all’unanimità, ha espresso la volontà di promuovere una campagna di sensibilizzazione culturale e sociale volta alla riduzione e al corretto utilizzo di questi prodotti, nel rispetto delle normative vigenti.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

In una nota il comune ricorda che l’uso di diserbanti e fitofarmaci è vietato in prossimità di luoghi pubblici, scuole, parchi, corsi d’acqua e aree sensibili.

“Tramonti – si legge ancora – è da sempre riconosciuto come un esempio di equilibrio tra uomo e natura, di tutela dell’ambiente e di amore per la nostra terra. La salvaguardia del territorio è un impegno che riguarda tutti: cittadini, amministratori, agricoltori e visitatori”.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Lascia un Commento