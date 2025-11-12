Tramonti, comune promuove campagna per ridurre i pesticidi 

A Tramonti, polmone verde della Costiera Amalfitana, l’amministrazione comunale ha inteso limitare l’uso di pesticidi, per tutelare l’ambiente e i prodotti agricoli del posto.
Nel rispetto delle direttive europee e nazionali in materia di tutela ambientale, l’ente ha formalmente rinnovato il proprio impegno per un uso consapevole dei fitofarmaci e dei diserbanti, e con delibera di consiglio comunale, approvata all’unanimità, ha espresso la volontà di promuovere una campagna di sensibilizzazione culturale e sociale volta alla riduzione e al corretto utilizzo di questi prodotti, nel rispetto delle normative vigenti.
In una nota il comune ricorda che l’uso di diserbanti e fitofarmaci è vietato in prossimità di luoghi pubblici, scuole, parchi, corsi d’acqua e aree sensibili.
“Tramonti – si legge ancora – è da sempre riconosciuto come un esempio di equilibrio tra uomo e natura, di tutela dell’ambiente e di amore per la nostra terra. La salvaguardia del territorio è un impegno che riguarda tutti: cittadini, amministratori, agricoltori e visitatori”.
