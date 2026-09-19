Tragico incidente stradale a Serre sulla Statale 19. Un morto e due feriti

19/09/2026 Cronaca Nessun commento
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Tragico incidente stradale lungo la Statale 19 a Serre, a pochi chilometri dall’uscita autostradale.

Un furgone, con cassone aperto, si è ribaltato. A bordo vi erano tre uomini, forse di ritorno dal lavoro.

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Per uno di loro, un 56enne originario di Altavilla Silentina, alla guida del mezzo, non c’è stato nulla da fare.

Altri due operai che erano con lui, hanno riportato gravi ferite lacero-contuse. Sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, in stato confusionale.

Il conducente potrebbe aver avvertito un malore o avere avuto un colpo di sonno.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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