Tragico incidente stradale a Serre sulla Statale 19. Un morto e due feriti

Tragico incidente stradale lungo la Statale 19 a Serre, a pochi chilometri dall’uscita autostradale.
Un furgone, con cassone aperto, si è ribaltato. A bordo vi erano tre uomini, forse di ritorno dal lavoro.
Per uno di loro, un 56enne originario di Altavilla Silentina, alla guida del mezzo, non c’è stato nulla da fare.
Altri due operai che erano con lui, hanno riportato gravi ferite lacero-contuse. Sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, in stato confusionale.
Il conducente potrebbe aver avvertito un malore o avere avuto un colpo di sonno.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.