Tragico incidente stradale a Pontecagnano Faiano, muore ragazzo di 15 anni

Tragedia di questa mattina a Pontecagnano Faiano, in Corso Umberto I, dove un ragazzo di 15 anni, Antonio Milito, residente a Pagliarone di Montecorvino Pugliano, ha perso la vita.
Sul corpo del 15enne è stata disposta l’autopsia. Il giovane procedeva in direzione Salerno in sella al suo motorino, quando si sarebbe scontrato con un autobus che procedeva in senso opposto, verso Battipaglia. Da una prima ricostruzione sarebbe emerso che una vettura che si stava immettendo da Via Stadio non avrebbe rispettato la precedenza. La persona alla guida è stata individuata.
Cordoglio del sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara che ha dichiarato “Da sindaco e da papà, ho vissuto un momento che mi ha profondamente segnato. Davanti a una tragedia così grande, ogni parola sembra troppo piccola”. Nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino, con le bandiere comunali a mezz’asta, la partecipazione del Gonfalone e la sospensione delle manifestazioni organizzate dal Comune.
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