Tragico incidente stradale a Pagani, due vittime

E’ di due persone decedute il bilancio del tragico incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 15, a Pagani, in via Mangioni.
Nell’impatto frontale tra un’auto e un tir, ad avere la peggio sono stati Domenico Allegri di 59 anni, carabiniere prossimo alla pensione, alla guida dell’auto, e la suocera 90enne Antonietta De Martinis che si trovava al lato passeggeri.
L’uomo lascia una moglie e un figlio di 10 anni.
Sul posto i vigili del fuoco, Polizia Locale, Carabinieri e La Solidarietà Fisciano per le operazioni di soccorso.
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