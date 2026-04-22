Tragico incidente stradale a Pagani, due vittime

22/04/2026 Cronaca Nessun commento
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E’ di due persone decedute il bilancio del tragico incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 15, a Pagani, in via Mangioni.

Nell’impatto frontale tra un’auto e un tir, ad avere la peggio sono stati Domenico Allegri di 59 anni, carabiniere prossimo alla pensione, alla guida dell’auto, e la suocera 90enne Antonietta De Martinis che si trovava al lato passeggeri.

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L’uomo lascia una moglie e un figlio di 10 anni.

Sul posto i vigili del fuoco, Polizia Locale, Carabinieri e La Solidarietà Fisciano per le operazioni di soccorso.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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