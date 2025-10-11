Tragedia sulla Bussentina, muoiono marito e moglie di Monte San Giacomo

11/10/2025 Cronaca Nessun commento
Marito di 65 anni e moglie di 55 anni, originari di Monte San Giacomo, hanno perso la vita nel tragico incidente stradale che si è verificato sulla Strada Statale 517 Variante Bussentina, tra due moto e un’auto.
Le due vittime erano in sella ad una delle moto. Ferito gravemente anche l’altro centauro, un 50enne di Cava de’ Tirreni, trasportato in gravi condizioni all’ospedale Ruggi di Salerno.
A causa del violento impatto, le due vittime sono state sbalzate contro il muretto che costeggia la carreggiata. La donna è morta sul colpo, il marito nei minuti immediatamente successivi mentre stava per atterrare l’elisoccorso.
