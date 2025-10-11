Tragedia sulla Bussentina, muoiono marito e moglie di Monte San Giacomo

Marito di 65 anni e moglie di 55 anni, originari di Monte San Giacomo, hanno perso la vita nel tragico incidente stradale che si è verificato sulla Strada Statale 517 Variante Bussentina, tra due moto e un’auto.
Le due vittime erano in sella ad una delle moto. Ferito gravemente anche l’altro centauro, un 50enne di Cava de’ Tirreni, trasportato in gravi condizioni all’ospedale Ruggi di Salerno.
A causa del violento impatto, le due vittime sono state sbalzate contro il muretto che costeggia la carreggiata. La donna è morta sul colpo, il marito nei minuti immediatamente successivi mentre stava per atterrare l’elisoccorso.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.