Tragedia sfiorata al concerto di Gualazzi a Montecorice, la testimonianza di un’ascoltatrice

Tantissima paura, ieri sera, ad Agnone Cilento, frazione del comune di Montecorice, quando, durante il concerto di Raphael Gualazzi sul lungomare di Via Marina Nuova, la struttura in ferro dell’impianto luci è crollata sul palco. Nessuno è rimasto ferito ma si sono vissuti momenti di panico.
Ai nostri microfoni la testimonianza di Stefania, seduta in terza fila:
“Il maestro Gualazzi ha avuto la prontezza di alzarsi dallo sgabello evitando che la struttura gli crollasse sulla testa. Ci siamo resi conto che questa struttura era sorretta soltanto da due cavalletti laterali in metallo, appoggiati e non fissati sul piano del palco. Il vento ha fatto il resto” così la nostra ascoltatrice.
Ascolta la testimonianza
Testimonianza concerto Gualazzi
