Tragedia in montagna nel Vallo di Diano, muore 52enne di Teggiano

Dolore e sgomento per la morte di un uomo di 52 anni di Teggiano avvenuta in montagna, in località Mulino della Corte, al confine tra Teggiano e Sassano.
L’uomo era intento a cercare asparagi insieme ad un amico quando sarebbe stato stroncato da un infarto, cadendo in un dirupo.
L’amico ha avvisato i soccorsi ma per il 52enne non c’è stato nulla da fare.
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