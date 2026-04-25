Tragedia in montagna nel Vallo di Diano, muore 52enne di Teggiano

25/04/2026 Cronaca Nessun commento
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Dolore e sgomento per la morte di un uomo di 52 anni di Teggiano avvenuta in montagna, in località Mulino della Corte, al confine tra Teggiano e Sassano.

L’uomo era intento a cercare asparagi insieme ad un amico quando sarebbe stato stroncato da un infarto, cadendo in un dirupo.

L’amico ha avvisato i soccorsi ma per il 52enne non c’è stato nulla da fare.

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AUTORE

Pasquale Sorrentino

Ho sempre sognato di fare il giornalista tanto che lo scrissi anche in un tema in terza elementare. Sono diventato giornalista nel 2004 grazie al "Corriere dell'Umbria". Successivamente ho lavorato per il "Corriere di Maremma" e nel 2010 sono tornato nella mia provincia di Salerno e ho scoperto il fantastico mondo della radio grazie a Radio Alfa per la quale racconto il Vallo di Diano.

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