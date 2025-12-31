Tragedia di fine anno a Giffoni Valle Piana. Amir muore in culla a due mesi

Giffoni Valle Piana sotto choc. Un neonato di appena due mesi, il piccolo Amir, è stato trovato privo di vita nella sua culla.
A fare la drammatica scoperta sono stati i genitori, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, ma per il piccolo non c’era ormai più nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.
La notizia si è diffusa rapidamente, gettando nello sconforto il quartiere e l’intero centro dei Picentini dove la famiglia è molto conosciuta. La madre, originaria di Montecorvino Rovella, il papà non italiano, e altre due bimbe.
Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una “morte in culla”. Il neonato era nato prematuro e presentava fragilità di salute.
La comunità si è stretta alla giovane famiglia.
