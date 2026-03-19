Tragedia di Montecorice, esposto in Procura su condizioni barriere di protezione. Diverse le denunce anche del Codacons Cilento

Proseguono gli accertamenti sull’incidente mortale che il 13 marzo a Montecorice, è costato la vita ai giovani fidanzati Michele Pirozzi e Maria Magliocco, i cui funerali si sono svolti ieri.
Il fratello di Michele ha presentato una denuncia-querela alla Procura di Vallo della Lucania, per chiedere di fare precisi accertamenti sulle barriere di protezione nel tratto di strada in località Ripe Rosse dove è avvenuto l’incidente. L’auto con i due ragazzi, dopo l’impatto con un furgone, è stata proiettata contro la protezione lungo la strada provinciale.
La barriera in ferro ha ceduto e la vettura è precipitata in un dirupo di circa 200 metri. Nell’esposto, vengono segnalate presunte criticità nelle condizioni della barriera, ritenuta in stato di degrado e non conforme agli standard di sicurezza per un tratto considerato ad alto rischio. La denuncia è finalizzata ad accertare eventuali responsabilità degli enti preposti alla gestione e manutenzione della strada, ipotizzando carenze nei controlli e nell’installazione dei dispositivi di protezione.
Sulle condizioni di questa strada scenario della tragedia ma più in generale delle strade in tutto il Cilento e la provincia di Salerno abbiamo fatto il punto con l’avvocato Bartolomeno Lanzara, responsabile Condacons del Cilento.
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Bartolomeo Lanzara su condizioni strade cilentane
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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