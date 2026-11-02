Tragedia della strada a Battipaglia, investiti due uomini in bibcletta. Uno è deceduto

02/11/2026 Cronaca Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Drammatico incidente stradale, questa mattina, a Battipaglia, sulla Statale 18, all’altezza del Mc Donald’s.

Un camion autoarticolato ha investito due uomini in bicicletta originari del Bangladesh. Uno dei due, un 40enne, ha perso la vita. L’altro ciclista è stato trasportato in ospedale, in codice rosso, in gravi condizioni.

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Sul posto i carabinieri. Forti rallentamenti alla circolazione.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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