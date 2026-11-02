Tragedia della strada a Battipaglia, investiti due uomini in bibcletta. Uno è deceduto

Drammatico incidente stradale, questa mattina, a Battipaglia, sulla Statale 18, all’altezza del Mc Donald’s.
Un camion autoarticolato ha investito due uomini in bicicletta originari del Bangladesh. Uno dei due, un 40enne, ha perso la vita. L’altro ciclista è stato trasportato in ospedale, in codice rosso, in gravi condizioni.
Sul posto i carabinieri. Forti rallentamenti alla circolazione.
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