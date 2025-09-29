Tragedia della strada ad Angri, muore il 20enne Pasquale Pio Mandile

29/09/2025 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Ennesima tragedia sulle strade dell’agro nocerino sarnese.

Intorno alle due di questa notte, si è verificato un incidente sulla Nazionale, ad Angri. Nel violentissimo impatto tra una moto e un’auto, è deceduto un 20enne di Angri, Pasquale Pio Mandile.

Il ragazzo, con un amico, viaggiava a bordo della sua moto Yamaha 600 quando il mezzo si è scontrato con una Ford Fiesta guidata da un trentenne di Sant’Egidio del Monte Albino. Un violentissimo impatto tanto che la moto si è letteralmente incastrata nella carrozzeria dell’auto. Per il 20enne non c’è stato nulla da fare. L’autista della Fiesta, in stato di shock, sarebbe risultato negativo all’alcol test e al test per il consumo della droga. Lievi le ferite per lui e per il ragazzo che era sulla moto con la vittima. Sgomento e dolore nella comunità angrese per un ragazzo molto conosciuto in città, che lo ricorda come un bravo ragazzo ed un onesto lavoratore.

