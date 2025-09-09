Tragedia a Sant’Arsenio, 52enne muore soffocato mangiando un pezzo di mozzarella

Tragedia oggi a Sant’Arsenio. Un uomo del posto di 52 anni, M.M., ha perso la vita, soffocato, mangiando un pezzo di mozzarella.
E’ andato in crisi respiratoria iniziando a tossire ed è morto in pochi istanti.
I familiari hanno cercato di liberare le vie respiratorie ed hanno allertato il 118, ma, all’arrivo dei medici rianimatori, l’uomo era già morto.
Alcuni giorni fa, a Camerota, una donna di 61 anni di Benevento ha perso la vita allo stesso modo.
