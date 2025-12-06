Tragedia a Salerno, uomo muore durante una colluttazione

06/12/2025 Cronaca Nessun commento
Un uomo è stato trovato senza vita, ieri sera, a Salerno, in un appartamento di via D’Annunzio, nella zona Picarielli.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo sarebbe morto nel corso di una violenta colluttazione con il figlio dell’anziano proprietario che lo avrebbe sorpreso nell’appartamento, rientrando dopo aver portato fuori la spazzatura.

Nel corso dello scontro fisico, il presunto ladro sarebbe caduto a terra, perdendo la vita.

Indagini in corso.

