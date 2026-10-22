Tragedia a Salerno, operaio 57enne muore schiacciato dal muletto

22/10/2026 Cronaca Nessun commento
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Tragedia, oggi pomeriggio, intorno alle 14, nella cava di estrazione Cernicchiara, a Salerno, dove un operaio di 57 anni del posto ha perso la vita durante le operazioni di lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di un muletto con cui stava trasportando una tettoia. Il carico avrebbe provocato lo sbilanciamento del veicolo, che si è ribaltato facendo cadere l’operaio e schiacciandolo.

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Per il 57enne non c’è stato nulla da fare.

Alla tragedia hanno assistito i colleghi che hanno allertato i soccorsi. Sul posto le forze dell’ordine per gli accertamenti.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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