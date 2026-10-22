Tragedia a Salerno, operaio 57enne muore schiacciato dal muletto

Tragedia, oggi pomeriggio, intorno alle 14, nella cava di estrazione Cernicchiara, a Salerno, dove un operaio di 57 anni del posto ha perso la vita durante le operazioni di lavoro.
Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di un muletto con cui stava trasportando una tettoia. Il carico avrebbe provocato lo sbilanciamento del veicolo, che si è ribaltato facendo cadere l’operaio e schiacciandolo.
Per il 57enne non c’è stato nulla da fare.
Alla tragedia hanno assistito i colleghi che hanno allertato i soccorsi. Sul posto le forze dell’ordine per gli accertamenti.
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