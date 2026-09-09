Traffico illecito e furto di rifiuti, a Salerno e in altre province sequestri per 3,5 milioni di euro. Indagate 11 persone

Scoperto e sgominato dai carabinieri un vasto traffico illecito di rifiuti e il furto di materiale ferroso. All’alba i militari del Noe in collaborazione con i colleghi del comando di Salerno, Napoli, Bari, Potenza, L’Aquila, Latina e Frosinone hanno proceduto ad un sequestro preventivo per un valore complessivo di 3,5 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo.
Il sequestro ha interessato diversi imprenditori indagati per associazione a delinquere, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e furto aggravato di ingenti quantitativi di metalli, sottratti in prevalenza dai cantieri di Rete Ferroviaria Italiana. L’indagine è partite da un controllo in un’azienda di Albanella, attiva nel trattamento e recupero di rifiuti urbani e speciali.
Un primo filone d’inchiesta si è concentrato sulla società Ricicla Campania s.r.l., che secondo gli inquirenti avrebbe gestito illegalmente ingenti volumi di rifiuti urbani ingombranti, imballaggi misti, rottami ferrosi, guarnizioni in plastica e parti di pneumatici fuori uso. I materiali venivano spediti in Thailandia in assenza della documentazione prescritta o mediante l’utilizzo di atti falsificati.
Un secondo filone investigativo riguarda la cessione “in nero” di rottami metallici da parte di Ricicla Campania alla Cermetal S.r.l., avvalendosi dell’interposizione di prestanome. In un episodio specifico è stata accertata la spedizione illegale verso la Turchia di oltre 5 milioni di chilogrammi di rottami ferrosi. Gli approfondimenti successivi avrebbero svelato un meccanismo gestito tramite diverse compagini societarie basato sul cosiddetto “giro bolla”, ovvero la continua emissione di documentazione contabile e di trasporto fittizia intestata a società inesistenti. Al termine delle operazioni i militari del Noe hanno eseguito il sequestro di 71 conti correnti, 8 camion e gli impianti aziendali utilizzati per la gestione illecita e il trasporto dei rifiuti. Al momento 11 le persone indagate invitate a rendere interrogatorio preventivo.
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