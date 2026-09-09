Traffico illecito di rifiuti in Campania. Il commento di Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania.
Sequestro preventivo di beni per 3,5 milioni di euro nei confronti di alcuni imprenditori indagati per associazione a delinquere, traffico illecito di rifiuti e furto aggravato di ingenti quantità di materiale ferroso. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della DDA, è stato eseguito dai Carabinieri nelle province di Salerno, Napoli, Bari, Potenza, L’Aquila, Latina e Frosinone. Al centro dell’inchiesta, avviata nel settembre 2022 dal NOE di Salerno, vi è anche la società “Ricicla Campania”. Secondo gli investigatori, la società avrebbe gestito illecitamente rifiuti urbani ingombranti, imballaggi misti, rottami ferrosi, pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica, destinati anche all’esportazione in Thailandia, attraverso documentazione ritenuta falsificata o irregolare. Abbiamo voluto approfondire la vicenda con Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania
Ascolta
Imparato su traffico di rifiuti
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.