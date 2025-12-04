Traffico illecito di farmaci dopanti, perquisizioni anche nel Salernitano

04/12/2025 Cronaca Nessun commento
In 40 province italiane, compresa quella di Salerno, questa mattina, i carabinieri del Nas di Torino e Genova, hanno dato esecuzione a oltre 60 decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Savona a carico di persone per lo più orbitanti nel mondo del bodybuilding, nel contesto di un’attività d’indagine finalizzata a contrastare un traffico illecito di farmaci dopanti.

Le attività di polizia giudiziaria, finalizzate al sequestro delle sostanze, sono state eseguite con l’ausilio dei comandi dell’Arma e dei Nas territorialmente competenti, nonché del personale della Sezione Cripto valute del Comando Carabinieri Antisofisticazione Monetaria. 

