Traffico di droga tra Salerno e Avellino, quattro ordinanze cautelari

Erano trafficanti di droga per conto del clan Fezza-De Vivo dell’agro nocerino-sarnese le quattro persone a cui i Finanzieri di Salerno, al termine di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, hanno notificato altrettante misure cautelari.
Il provvedimento è stato notificato agli indagati tra le province di Salerno, Avellino, Caserta e Latina. Le misure cautelari rappresentano lo sviluppo di un’inchiesta che lo scorso 6 maggio ha portato all’arresto di nove persone accusate di far parte di un’organizzazione criminale, operante prevalentemente nelle province di Salerno e Avellino, dedita ai traffici di ingenti quantitativi di droga e collegata ad ambienti criminali riconducibili ai Fezza-De Vivo.
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